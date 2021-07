Les jeunes avec Macron lancent leur boutique en ligne de goodies décalés

L'été battant son plein, les jeunes de la République en Marche ont lancé une collection été ce mercredi 21 juillet. Décapsuler une bière avec les dents d'Emmanuel Macron pour la modique somme de 10 euros, porter des chaussettes siglées "Brigitte" et "Emmanuel" au prix de 12 euros ou encore boire son café dans un mug "Liberthé, égalithé, fraternithé" à 10 euros, c'est désormais possible avec la boutique en ligne lancée par les Jeunes avec Macron (JAM) ce mercredi, comme le L'Opinion, relayé par BFM TV. Emmanuel Macron aurait même reçu certains de ces goodies.

Des petits objets allant du briquet ("parfait pour chanter lors d’un concert test ou allumer une bougie parfumée, senteur goyave. Briquet approuvé par Éric Dupond-Moretti", peut-on lire), au tee-shirt "Forever JAM" avec la photo d'un jeune Emmanuel Macron ("Nous sommes déjà en cours de réassort, car un certain E.M a épuisé les premiers stocks", ironise la description), en passant par la casquette ou le cache-webcam ont été mis en vente ce mercredi sur le site de la branche jeunesse du mouvement présidentiel.

Il est aussi possible de s'équiper de chaussettes "gauche - droite" ou d'un mug "parce que c'est mon cafééééééééé". Selon les mentions du site, tous les produits ont été fabriqués en Europe. "Décalés et sortant du cadre 'corporate', nos articles ont pour but de toucher l'ensemble de la jeunesse", a indiqué le mouvement à L'Opinion, qui rappelle que l'Élysée avait déjà lancé sa propre boutique en ligne. On peut y trouver des carnets, espadrilles, du savon ou encore des cactus et des sacs cadeaux mais aussi des tee-shirts estampillés "croquignolesque", ce mot un peu suranné qu'Emmanuel Macron avait employé lors d'une interview, ou des boutons de manchette.