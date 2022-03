Les infos de 8h - Strasbourg : un mystérieux phénomène lumineux délaisse la cathédrale

C'est un rayon de couleur verte qui suscitait de nombreuses interrogations et qui ne sera désormais plus visible. Un phénomène lumineux provoqué à chaque équinoxe, qui illuminait un Christ en pierre de la cathédrale de Strasbourg et attirait des centaines de touristes, a disparu depuis plusieurs jours. Et pour cause, une partie de l'Église avait pour volonté de gommer ce rayon en faisant effectuer de récents travaux.

Les Strasbourgeois, eux, ne s'en sont aperçu que dimanche, alors qu'ils étaient venus nombreux assister à l'évènement. Ce phénomène, découvert par Maurice Rosart il y a 50 ans, a donc pris fin pour la première fois cette année. "J'ai eu beaucoup de coups de fil de gens qui m'ont dit que le rayon vert ne marche pas. On ne le voit plus parce que le vitrail qui provoquait ce rayon vert a été trafiqué", explique l'intéressé.

Au début du mois, une patine spéciale a été déposée sur ce vitrail pour qu'il cesse ce jeu de lumière. Parmi les responsables de la cathédrale, ce rayon vert avait des ennemis et la direction régionale des affaires culturelles ainsi que le clergé ont fini par reconnaître, dans un communiqué, que ce sont eux qui avaient ordonné les travaux. Au grand dam des visiteurs. "Cela embête l'Église parce que c'est une manifestation païenne très belle qui contredit un peu son discours en montrant que le maître du monde n'est pas Dieu mais le soleil", estime de son côté Maurice Rosart.

À écouter également dans ce journal

International - Depuis le début de la guerre qui oppose la Russie à l’Ukraine,la compagne de Vladimir Poutine, Alina Kabaeva, serait allée se réfugier dans un chalet des Alpes suisses. Une pétition pour remédier à cette situation a été lancée sur le site Change.org et a déjà obtenu 55.000 signatures en seulement quelques jours.



Politique - François Hollande a apporté mardi soir un soutien "fidèle et loyal" à la candidate socialiste à la présidentielle Anne Hidalgo, tout en appelant après l'élection à une "initiative pour reconstruire la gauche" à laquelle il souhaite prendre part.

Société - Le guide Michelin a rendu son palmarès pour l'année 2022, mardi 22 mars. Les chefs Arnaud Donckele à Paris et Dimitri Droisneau à Cassis ont été distingués de trois étoiles en France et rejoignent ainsi le club très fermé des triple-étoilés, qui compte désormais 31 tables en France (contre 30 l'année dernière).