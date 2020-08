publié le 31/08/2020 à 08:38

Un train parti à la mi-journée du sud-ouest du pays est tombé en panne du côté de Dax, bloquant deux autres trains. Avec plus de 13h de retard à cause de plusieurs pannes successives, leur train n'a jamais passé Bordeaux. 3.000 passagers sont toujours bloqués ce lundi 31 août au matin.



2.000 ont dû passer la nuit dans le train à Hendaye, un millier attende d'être évacué à Bordeaux. Parmi eux, Béatrice vit un véritable cauchemar : "Quand vous ne pouvez pas sortir, que vous entendez des enfants qui hurlent, que vous ne pouvez pas trouver à manger ça devient l'enfer. Au début chacun est rentré dans le train avec son masque, pensant qu'on allait rester quatre heures, j'espère qu'aucun cluster ne se développe", déplore Béatrice.

Pour l'instant, la situation est toujours bloquée entre Bordeaux et Hendaye jusqu'à demain midi et le trafic risque d'être très perturbé entre Bordeaux et Paris.

À écouter également dans ce journal

Football - L'OL est champion d’Europe pour la 7e fois. Le club est devenu l’égal chez les féminines, du Real Madrid chez les hommes, qui avait établi cette série d’invincibilité, de 1956 à 1960.



Tour de France - La deuxième étape du Tour de France 2020 a rendu son verdict dimanche 30 août avec la victoire de Julian Alaphilippe au sprint final face à Marc Hirschi.

Faits divers - Un homme de 45 ans, déjà condamné pour 12 viols et tentatives a avoué le viol et le meurtre d'une adolescente de 15 ans le 20 août à Nantes.