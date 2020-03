publié le 22/03/2020 à 07:52

La République Tchèque a détourné de centaines de milliers de masques et de respirateurs en provenance de Chine et à destination de l'Italie. C'est ce qu'ont révélé les médias italiens. Le gouvernement tchèque a reconnu le scandale alors qu'il se vantait au début de la semaine du 16 mars de lutter contre le marché noir de ces produits médicaux.

Sur les photos envoyées par un étudiant tchèque aux médias italiens, on peut voir des caisses d'aide humanitaire chinoises dans des voitures de police tchèque. À l'intérieur, en plus des masques et des respirateurs, des messages de soutien du gouvernement chinois aux Italiens.

Ce scandale intervient alors que l'Italie est en pleine crise sanitaire. 800 personnes sont décédées du coronavirus le 21 mars, et Giuseppe Conte a annoncé l'arrêt total des usines non essentielles pour lutter contre l'épidémie. Le pays attend 3 millions de masques en provenance d'Inde et de Russie.

À retrouver également dans ce journal

Confinement - Pour lutter contre le coronavirus, les mesures de couvre-feu se multiplient dans de nombreuses villes en France : Nice, Montpellier, Perpignan, Menton, Hautmon... Les municipalités du sud de la France sont les plus nombreuses à avoir décrété le couvre-feu durant le week-end du 21 mars.



Arrêts maladie - Le gouvernement a décidé de supprimer le jour de carence en raison de la crise sanitaire en cours. Les salariés du privé comme les fonctionnaires malades seront indemnisés dès le premier jour d'arrêt maladie, le temps de l'épidémie de coronavirus



Grande distribution - Le groupe Auchan a décidé de verser une prime défiscalisée de 1.000 euros à 5.000 de ses salariés travaillant en magasin. De son côté Amazon a décidé de suspendre les commandes non prioritaires.