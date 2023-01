Les infos de 6h - Nouvel An : Un million de personnes venues fêter 2023 aux Champs-Élysées

Le feu d'artifice du Nouvel An sur les Champs-Élysées.

Il a fait son retour en 2023 : le feu d'artifice au-dessus de l'Arc de Triomphe. Un million de personnes se sont rendues sur les Champs-Élysées pour faire la fête et y assister. Le ciel de la plus belle avenue du monde s'est à nouveau illuminé le 31 décembre après deux annulations successives à cause du Covid-19.



"C'est vraiment magnifique, ça en met plein les yeux ! C'est trop bien de venir ici" déclare une jeune spectatrice, face aux jeux de lumière sur l'Arc de Triomphe. Son amie ajoute : "C'est comme un rêve qui se réalise", des étoiles pleins les yeux.

Djamila et ses trois filles sont conquises par la playlist diffusée sur les Champs-Élysées. "C'est un peu éclectique. Les enfants se sont déhanchés au tout début, puis là on attend le début du feu d’artifice." Mais avant cela, passage obligé par le décompte des dernières secondes avant minuit.

La sécurité lors de cette soirée du Nouvel An préoccupait les autorités, qui ont ordonné le déploiement de 90.000 policiers et gendarmes. À Paris, la soirée s'est déroulée sans incident majeur. Une dizaine de voitures ont été incendiées à Strasbourg au cours de la soirée, selon la Préfecture.

À écouter également dans le journal

Vœux d'Emmanuel Macron - Le président de la République s'est longuement exprimé samedi 31 décembre, dans un discours appelant à "l'unité de la nation."



Mort de Benoît XVI - Des fidèles se sont rassemblé place Saint-Pierre pour rendre un dernier hommage à l'ancien pape.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info