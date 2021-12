Les infos de 6h - Marseille : nouvelle grève des éboueurs

Autour du port tout est nettoyé, mais au-delà les ordures s'amoncellent dans la cité phocéenne. Nathalie tient un magasin de décoration dans le centre-ville. "À côté de ma boutique, j'ai une énorme poubelle qui déborde, ça fait sale devant le magasin, dans quelques jours cela va sentir mauvais, il y aura des rats partout" déplore-t-elle.

Pour elle, la grève tombe au pire des moments, car "cette période-là représente un très gros chiffre, pour nous c'est super important Noel". Une crise de plus dans cette année compliquée pour Nathalie. "On a eu les Gilets jaunes avec des manifestations tous les samedis, deux ans de Covid-19 et comme on est une boutique non-essentielle on a dû fermer et là Noel avec la grève des éboueurs, sans compter la pollution" énumère la commerçante.

Pour ne plus voir de poubelles devant son magasin, Nathalie va devoir patienter. Les syndicats et la Métropole ne se verront que mardi 14 décembre prochain pour discuter.

