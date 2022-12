Les infos de 6h - Grève à la SNCF : à quelles perturbations faut-il s'attendre ces prochains jours ?

La grève des contrôleurs SNCF débute ce vendredi 2 décembre, et va durer tout le week-end. 60% des TGV et intercités sont annulés, la reprise du trafic est prévue pour lundi. Les revendications des grévistes portent sur les salaires et la prise en compte de la pénibilité du travail.



Cela fait 22 ans que Nicolas sillonne la France à bord de TGV, vérifiant que chaque passager est en règle. Une vie à toute vitesse, pour un salaire de "2.200 euros par mois, avec toutes les contraintes que ça implique. On a de la peine à voir ses enfants grandir, car on travaille trois week-ends par mois. On découche deux fois par semaine en moyenne, on est sans arrêt sur les rails de France."

2.200 euros, primes comprises, un salaire insuffisant pour ce chef de bord interrogé par RTL : "À l'époque, on partait à 55 ans. Ce statut nous convenait quasiment, donc on a jamais parlé de ces problèmes-là. Aujourd'hui, on va bosser dix ans de plus, on a de plus en plus de taches, on est de plus en plus tous seuls."

Il évoque un métier devenu plus difficile récemment : "Dans beaucoup de gares il n'y a plus de chefs de service. Il n'y a plus personne en gare pour nous aider, les guichets sont de moins en moins ouverts." De quoi créer une grogne chez les voyageurs, et des conflits avec les contrôleurs une fois dans le train. Si vous deviez prendre un train entre le 2 et le 4 décembre 2022, la SNCF vous conseille de vérifier l'état du trafic sur le site "sncf-connect.com".

