SNCF : quels sont les billets protégés par le gel des tarifs ?

L'inflation et la hausse des prix de l'énergie ont poussé la SNCF à augmenter le tarif de certains de leur billet de train. Selon Jean-Pierre Farandou, les conséquences de ces augmentations ont été directes : la facture d'électricité pour SNCF Voyageurs a bondi de 1,6 à 1,7 milliards d'euros entre 2022 et 2023. Mais l'augmentation annoncée sera limitée à une hausse de 5% et tous les billets ne seront pas concernés.

Si les intercités, les TGV et les cartes avantages sont concernés par cette augmentation, la mesure ne s'applique pas au service low cost de la SNCF. En effet, les tarifs des trains OUIGO, l'offre à prix réduits de l'entreprise ferroviaire, seront gelés. La carte Avantage, proposant des réductions sur une grande sélection de train, continuera de coûter 49 euros par an. En revanche, échanger un billet sera plus coûteux : quand il fallait débourser quinze euros de frais d'échange de billets, il faudra désormais en payer 19.

Ce sont là de grands efforts, estime la SNCF. "Nos charges augmentent, aux alentours de 13%, pour autant, on n'a pas voulu répercuter ces 13% sur nos prix", indique Alain Krakovitch, directeur TGV Intercités. Ces nouveaux tarifs s'appliqueront sur les achats qui se feront à partir du 10 janvier 2023, les modalités d'échange et de remboursement se feront dès février 2023.

