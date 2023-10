La contestation contre l'A69 a franchi un nouveau cap. En marge des manifestations contre ce projet, plusieurs véhicules et des bâtiments ont été incendiés ce samedi 21 octobre. Deux entreprises sous-traitantes du chantier controversé ont été prises pour cible par une partie du cortège. Au total, les forces de l'ordre ont procédé à sept interpellations.

D'autres manifestants ont décidé d'installer une zone à défendre (ZAD) à l'intérieur de trois maisons d'habitants expropriées. "Nous sommes en train de construire un premier abri pour les futurs zadistes", explique un contestataire. Le coup était prévu. La manifestation s'est scindée en six cortèges. L'un deux était chargé d'édifier cette ZAD.

"On reprend ce territoire qui nous appartient. Il n'appartient pas aux industriels. On restera aussi longtemps que nécessaire et aussi longtemps que possible", explique Étienne Fauteux du groupe Extinction Rebellion. Une programmation festive devrait aussi voir le jour. Les organisateurs sont déterminés à obtenir la suspension du chantier.

À écouter aussi dans ce journal

Conflit Hamas-Israël - Le pays annonce avoir tué plusieurs terroristes lors d'une frappe aérienne contre une mosquée en Cisjordanie. Les secouristes présents sur place ont confirmé la mort d'une personne, trois autres ont été blessées.

Normandie - Accusés d'avoir voulu faire entrer une bouteille d'acide dans leur établissement scolaire, deux lycéens ont été interpellés.

Coupe du monde de rugby - L'Afrique du Sud a battu sur le fil l'Angleterre (16-15) en demi-finale du Mondial. Titrés en 2019, les Boks défieront la Nouvelle-Zélande en finale.