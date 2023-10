Les automobilistes perdus ? Depuis plusieurs années, les départements peuvent fixer la vitesse limite sur leurs tronçons. De nombreux territoires ont décidé de repasser à 90 km/h. C'est le cas du Var qui a choisi de faire un retour en arrière mais seulement sur une dizaine de ses routes.

Cette modification n'est pas un problème pour certains, dont le comportement ne va pas évoluer. "On suit les panneaux et ça ne me dérange absolument pas", confie Jacques. "Je m'adapte, on fait avec", explique cet ancien gendarme, plutôt respectueux des règles.

Pour d'autres, ce changement est un véritable casse-tête. "Il faut savoir, c'est compliqué", rétorque Alexandre, favorable à une limitation à 90 km/h. L'objectif du territoire n'est pas de passer toutes les départementales à cette vitesse limite.

Il compte faire évoluer les règles pour les routes, dont le niveau d'équipement, les dispositifs de sécurité et la faible accidentologie le permettront. Le Var a été obligé de changer 150 panneaux.

Problème, les autres départementales sont toujours autant de dépourvues de panneaux avec la limitation à 80 km/h. D'autres pointent du doigt le mauvais état de certains indicateurs. De son côté, Cindy a trouvé la solution pour respecter les règles. "Je ne change pas. Je reste à 80 km/h", assure cette automobiliste.

