Un crime résolu, 36 ans après les faits. Comme vous le révélait RTL, dès ce mercredi 11 mai, un homme est passé aux aveux en Isère. Il a reconnu le meurtre de Marie-Thérèse Bonfanti, une mère de famille disparue en 1986, à Pontcharra près de Grenoble. Le corps de la victime n'a jamais été retrouvé. L'individu, lui, a été mis en examen et incarcéré. Mais, une question se fait jour : l'homme est-il impliqué dans d'autres dossiers criminels ?

Alors qu'il n'a que 14 ans, Yves Chatain agresse une jeune femme à vélo. Six ans plus tard, à 20 ans, il se livre à une tentative d'étranglement sur une automobiliste, un an seulement avant le meurtre de Marie-Thérèse Bonfanti à Pontcharra. Pour Sylvana, la sœur de la victime, l'homme aurait dû être arrêté bien avant. "Il avait déjà pas mal d'antécédents, je ne comprends pas que la justice ne s'y soit pas intéressée plus profondément. Il a été violent contre plusieurs femmes, il avait pas mal de pulsions", estime-t-elle au micro de RTL.

En 1985, Marie-Ange Billoud a disparu alors qu'elle faisait du stop à la sortie de la commune de Pontcharra. Quatre ans plus tôt, Liliane Chevènement, secrétaire de 41 ans, est retrouvée étranglée dans la même ville.

Philippe Folletet, ancien commissaire de police et membre d'une association de recherche de personnes disparues, a été mobilisé sur le dossier Bonfanti. "Le travail d'enquête que nous avons mené, nous convainc qu'il doit y avoir un nombre d'affaires bien supérieur", déclare-t-il. Il dit être convaincu qu'Yves Chatain est un tueur en série. La justice devrait, désormais, réexaminer l'ensemble de ces dossiers encore non élucidés.

