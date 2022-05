Disparition de Marie-Thérèse Bonfanti : ce que l'on sait sur les motivations du suspect

36 ans après la disparition de Marie-Thérèse Bonfanti, son meurtrier, Yves Chatain est finalement passé aux aveux. Cela met fin à 36 ans de questions pour sa fille, âgée de 40 ans, mais pas de souffrances car elle est aujourd'hui encore traumatisée. "Ce n'est pas humain", déclare-t-elle émue.

Quelles étaient les motivations du suspect ? Yves Chatain a expliqué aux enquêteurs avoir eu une altercation verbale avec la mère de famille car elle s'était garée devant chez lui, gênant le passage. Il affirme que Marie-Thérèse Bonfanti serait venue jusqu'à son domicile pour se plaindre de son attitude et demander des excuses. C'est à ce moment-là qu'Yves Chatain l'aurait saisi par le cou et étranglé avant de dissimuler son corps dans la nature.

Ces aveux font suite à un long combat de 36 ans mené par les proches de Marie-Thérèse Bonfanti qui ont fait pression sur la justice, persuadé qu'Yves Chatain était son meurtrier. La personnalité troublante du suspect a notamment été mise en évidence car il s'en était déjà pris à des femmes.

"On ne peut pas oublier nos chers disparus, ce n'est pas possible. (...) Aujourd'hui, on a des résultats", livre Thierry Bonfanti, le mari de la victime. "Personnellement, je n'y croyais plus. Moi j'ai été en prison 36 ans, je sors de prison. Maintenant à lui d'y rentrer", déclare-t-il.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info