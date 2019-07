et Julien Caillard

Ce jeune enseignant-chercheur guinéen a été victime d'une agression raciste la semaine dernière près de Rouen, battu à mort par un homme qui était connu pour ses antécédents psychiatriques.



Mille quatre cents personnes, selon la police, ont participé vendredi 26 juillet à la marche blanche en hommage à Mamoudou Barry. Plusieurs personnes brandissaient des pancartes avec la photo du jeune homme de 31 ans et l'inscription "A la mémoire de Mamoudou Barry".

Un homme s'est enroulé dans le drapeau guinéen, rouge, jaune et vert, tandis que d'autres avaient revêtu des t-shirts avec la photo de l'universitaire. L'épouse et le frère de la victime étaient présents ainsi que le député européen EELV David Cormand et des élus locaux comme l'ancien président de la région Haute-Normandie, Nicolas Mayer-Rossignol (PS).

