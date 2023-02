Les infos de 12h30 - Trafic de cocaïne au Havre : aux assises, le ton monte entre les accusés

On en parlait ce mercredi, des trafiquants de drogues sont jugés cette semaine aux assises de Douai, accusés d'avoir fait transiter de la cocaïne sur les docks du port du Havre. Eux-mêmes ne sont pas dockeurs, mais ils sont soupçonnés d'avoir œuvré pour faire sortir la cocaïne arrivée par bateau. Et ils assument une partie des faits qui leur sont reprochés.

Karim Djemel par exemple, 42 ans, père de 4 enfants, une barbe de trois jours et un regard inquiet vers sa femme, est soupçonné d'avoir participé à la logistique pour sortir la cocaïne du port du Havre en 2017. "Pour être franc, on m'a vendu du rêve et je suis en train de le payer", dit-il. Mohamed Mellal, surnommé "Crayon" par ses amis, est lui suspecté d'avoir constitué, pour le compte d'un réseau, la stratégie et l'équipe qui sortira la poudre blanche.

Il explique n'être "qu'un simple extracteur", mais au procès, on lui a fait remarquer la présence d'une application sur son téléphone en cellule, permettant de suivre l'arrivée des cargos au Havre. "On partage ce portable avec les autres détenus", se défend-il. Le ton est alors monté avec Dione Mendy qui comparait libre et s'est dit victime d'une erreur judicaire : "M. le procureur rêve de me voir accroché au pilori". Après une bagarre verbale générale, le président a été obligé de calmer tout le monde.

À écouter également dans ce journal

Faits divers - Elle avait disparu depuis une semaine. Le corps de Sihem, cette jeune femme de 18 ans a été retrouvé cette nuit sur un chemin de campagne isolé, près de Grande-Combe, dans le Gard, sur les indications du principal suspect, passé aux aveux.

Russie - Il y a 80 ans, les Russes remportaient la bataille de Stalingrad contre l'armée allemande, un tournant dans la Seconde Guerre mondiale. Un anniversaire célébré avec faste par Vladimir Poutine.

Économie - Yves Rocher va supprimer 300 postes sur 3 ans, ce qui se traduira notamment par la fermeture de l'usine de Ploërmel. Mais si certaines usines ferment, d'autres au contraire, peinent à recruter. Alors dans le bassin toulousain, l'entreprise Yéo, qui fabrique des produits laitiers, des yaourts notamment a décidé de lancer des opérations portes ouvertes et promet des CDI.

