Les Français s'informent moins de 5 minutes par jour sur internet

et AFP

publié le 08/03/2021 à 16:54

Les Français ne passent que 5 minutes par jour sur internet pour s'informer, selon une étude publiée par la fondation Descartes ce lundi 8 mars. Les auteurs de cette étude, publiée par la Fondation Descartes, se sont concentrés sur les données de connexion internet de 2.372 personnes représentatives de la population française. Dans ce panel, toutes les personnes ont plus de 18 ans.

Les comportements d'information en ligne ont été analysé sur 30 jours consécutifs, du 20 septembre au 19 octobre dernier. Les résultats sont très variables. En effet, 17% des participants n'ont consulté aucune source d'information en 1 mois, 46% l'ont fait moins d'une heure, 32% entre une et dix heures et 5% ont passé plus de 10 heures à s'informer sur internet sur l'une des sources d'information retenues par l'étude.

2.946 sources d'information francophone ont été retenu. 2.295 sites internet sont fréquentés par plus de 15.000 visiteurs mensuels ainsi que 651 chaînes YouTube comptant au moins 15.000 abonnés.

Les pièges à clic et les sources de désinformation toujours aussi consultés

Les sources d'information les plus consultées ont été la presse quotidienne régionale, l'actualité sportive et la presse quotidienne nationale. Le plus grand nombre s'informe essentiellement sur médias traditionnels.

39% des participants ont consulté des sources d'informations jugées non fiables , durant 40 secondes en moyenne par jour de connexion. Ramené à l'ensemble des participants, "le temps passé sur des sources d'information jugées non fiables représente 5% du temps total d'information en ligne".

Les "pièges à clic" qui ont pour but d'augmenter artificiellement le trafic internet et les sources de désinformation en santé, restent toujours aussi consultés.