Les Figolu vont faire leur retour après cinq années d'absence

publié le 22/04/2020 à 11:03

"Nous avons décidé, à l'occasion de ce printemps un peu singulier, de relancer Figolu en France". Dans un message vidéo publié sur Twitter mardi 21 avril, le directeur général commercial France de Mondelez (qui détient la biscuiterie LU) Mathias Dosne a annoncé le retour du fameux biscuit sablé, fourré à la pâte de figue.

Commercialisé en 1961, le traditionnel paquet avait ensuite été remplacé en 2015 par une boîte de cinq barres individuelles portant le même nom. Il était de plus en plus difficile de trouver un magasin qui les vendait, et les internautes soupçonnaient que la recette traditionnelle avait été changée.

En juin 2019, une pétition qui souhaitait le retour de ces biscuits LU avait réuni plus de 10.000 signatures. Les inconditionnels du biscuit à la figue demandaient "le retour des véritables Figolu dans les rayons". Sur les réseaux sociaux, l'engouement était visible avec les hashtags #teamfigolu et #rendeznouslesfigolu.

Parmi les fans inconditionnels, la journaliste Fabienne Sintes, qui avait porté le message. C'est à elle que Mathias Dosne a annoncé sur Twitter le retour du "vrai" Figolu.

Fabienne je ne vais pas vous laisser dans le noir plus longtemps😁#Teamfigolu pic.twitter.com/KtCXWulfSr — Mathias Dosne (@MathiasDosne) April 21, 2020