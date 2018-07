Les cadres français arrivent tôt au travail mais tiennent à leur pause café

publié le 29/03/2018 à 13:11

Heure d'arrivée, pause café, temps de transport : à quoi ressemblent les journées d'un cadre français ? Une étude du site de recrutement Cadremploi publiée jeudi 29 mars et basée sur un questionnaire adressé à 1.900 personnes se penche sur leurs pratiques quotidiennes.



Côté horaires, les cadres comptent parmi les employés les plus matinaux des entreprises. Près d'un quart d'entre eux arrivent au bureau avant 8 heures, et plus des trois-quart sont sur leur lieu de travail avant 9 heures.

C'est en province, et notamment dans le Grand-Est, en Bourgogne-Franche-Comté et en Auvergne-Rhône-Alpes que l'on trouve "les meilleurs élèves" en termes de présence matinale sur le lieu de travail.

Les cadres Franciliens parviennent globalement plus tard au bureau. Ainsi, sur l'ensemble des salariés qui arrivent après 9 heures, un tiers travaillent en Ile-de-France. En cause, selon l'étude, "les désagréments réguliers des transports en commun et les embouteillages quotidiens".



Un "clivage générationnel" autour des pauses

En revanche, peu d'entre eux s'attardent le soir : seulement deux cadres sur dix sont toujours à leur poste après 19 heures. Les jeunes sont en moyenne ceux qui partent le plus tôt : pour les moins de 25 ans, le départ se fait principalement entre 17h30 et 18h30.



Autre tendance repérée par l'étude : les jeunes cadres s'octroient volontiers des pauses plus longues que leurs aînés. Si la moitié des sondés prennent entre 30 minutes et une heure pour déjeuner, une bonne partie des moins de 25 ans (30%) s'éclipsent entre une heure et une heure trente à midi.



Même observation pour la fameuse "pause café". Elle dure un quart d'heure en moyenne pour les cadres de mois de 25 ans, contre moins de 10 minutes pour les 56-65 ans.