Les amours toxiques

publié le 08/05/2020 à 02:39

Chris a une fille de 28 ans. Il sent qu'elle s'inquiète pour lui car il est seul. Il repense à sa dernière relation qui s'est mal terminée il y a 5 ans. Chris a aussi vécu un drame avec la mère de sa fille, il y a 20 ans. Comment rompre cette solitude affective ?

Sophie a repris une entreprise il y a 4 ans avec son mari. Les problèmes de gestion et d'organisation ont rendu leur relation tendue au travail. Ils ont fait appel à des coachs d'entreprise pour les aider. Mais depuis, la situation s'est envenimée et le mari de Sophie a du mal à accepter la situation.

Annie est coach d'entreprise et souhaitait conseiller Sophie.

Karen a rencontré une américaine par internet il y a 2 ans. Elles se sont vues une dizaine de fois en France ou aux USA. Mais cet été, Karen a découvert que cette femme était mariée. La révélation fut très difficile à accepter pour Karen. Près d'un an après, elle est encore en contact avec cette femme et semble encore en espérer quelque chose.

Marie a vécu une situation similaire, mais à Taïwan, et s'en est relevée.

Dans "Parlons-Nous" entre 22h et 0h30, la psychologue Caroline Dublanche recueille les confidences des auditeurs de RTL.



