Les algues vertes ont-elles provoqué la mort de deux chiens en Bretagne ?

Les algues vertes soupçonnées après le décès de deux chiens, en Bretagne. Dimanche 12 septembre, les deux canidés se sont promenés sur la même plage de Saint-Efflam, à Plestin-les-Grèves, dans les Côtes-d'Armor. Ce n'est pas la première fois que des animaux décèdent dans la région, où s'échouent souvent les algues vertes. L'hydrogène sulfuré, engendré par la putréfaction de ces algues, peut en effet s'avérer dangereux pour les animaux, mais aussi pour les humains.



Il y a plus d'une semaine, le propriétaire d'un chien nommé Moggly s'est rendu sur la côte pour le promener, rapporte 20 Minutes. Mais, une fois rentré de la balade, Moggly est pris de diarrhées. Le chien ne peut même plus sortir du véhicule. Malgré les efforts d'un vétérinaire pour le soigner, le border collie meurt deux jours plus tard.

Le propriétaire décide alors de demander une autopsie pour connaître les raisons du décès de son fidèle compagnon. Il suspecte fortement les algues vertes. Mais il faudra encore patienter pour obtenir les résultats.

Un autre chien serait également décédé

Ce dimanche-ci, Moggly ne serait pas le seul chien à être mort. Un autre canidé serait décédé, selon le militant Yves-Marie Le Fay, également auteur du livre Les marées vertes tuent aussi. Il indique qu'un troisième chien aurait présenté les mêmes symptômes, mais que ce dernier aurait réussi à s'en sortir.

L'association de Yves-Marie Le Fay Sauvegarde du Trégor Goëlo Penthièvre a par ailleurs accepté de financer une partie des expertises médicales.