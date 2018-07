Les affaires de Luc Frémiot

publié le 12/04/2018 à 21:00

L'édito de Jacques Pradel

Ce soir, Une des affaires les plus terribles de ces 20 dernières années : Le quadruple meurtre des frères Jourdain, surnommés « les frères siamois de l’horreur » par l’avocat général Luc Frémiot, lors de leur procès… Dans la nuit du 11 au 12 février 1997, quatre jeunes filles, Amélie, et sa soeur Peggy, Audrey, et sa sœur Isabelle, âgées de 16 à 20 ans, avaient décidé de se costumer et d’aller s’amuser au carnaval de la petite ville du Portel, près de Boulogne-sur-Mer, sur la côte d’Opale, au bord de la Manche. Sur leur chemin, pour leur plus grand malheur, elles vont croiser la route de deux marginaux, deux frères, des ferrailleurs, qui avaient déjà été lourdement condamné par le passé pour des agressions graves et même pour un meurtre.



La vengeance d'une femme



Nos invités

Luc Frémiot, avocat général des cours d’assise du Nord et du Pas de Calais. Il publie « La vengeance d’une femme » aux éditions Michalon, Christophe Decroix, journaliste à RTL, ancien correspondant dans le Nord. Il a suivi l’affaire et le procès des affaires Jourdain ainsi que l’affaire dont s’est inspiré Luc Frémiot pour son livre.