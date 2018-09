publié le 02/09/2018 à 09:04

De justicier, il est passé lui-même à agresseur… Un père de famille ne s'est pas contenté de retrouver ceux qui avaient racketté son petit garçon. Il a notamment traqué les voleurs de son fils et a terminé en garde à vue.



Un jeune garçon a été agressé et racketté en plein centre-ville de Lyon ( Rhône-Alpes). Dès qu'il est rentré chez lui, il a raconté à son père ce qu'il s'était passé, et ce dernier a vu rouge et a décidé de retrouver les agresseurs.

Déterminé, il a réussi à les localiser puis à les remettre à la police mais avec une méthode peu appropriée. Avec des amis, il a enlevé, séquestré et violenté les agresseurs avant de les présenter aux forces de l'ordres. Mais une fois sur place, c'est le père et ses amis qui ont fini en garde à vue. Désormais, lui aussi va donc devoir rendre des comptes à la justice.

À écouter également dans ce journal :

Politique : 60% des personnes interrogées sont favorables à la mise en place du prélèvement à la source en janvier prochain. C'est le résultat d'un sondage IFOP pour Le Journal du Dimanche. Mais visiblement, tout n'est pas prêt. Selon Le Parisien, un document confidentiel rapporte de nombreux dysfonctionnements pendant la phase test avec des doublons, des remboursements en catastrophe…



Hommage : John McCain est décédé la semaine dernière. Aux États-Unis, toutes les chaines de télévision retransmettaient les funérailles de ce héros de la guerre du Vietnam, puis vétéran de la politique américaine et grand ennemi de Donald Trump.



Football : le PSG prend encore de l'avance en tête de la Ligue 1. Hier, les Parisiens se sont imposés 4-2 à Nîmes. Parmi les buteurs : Kylian Mbappé n'a pas su résister à la provocation d'un adversaire. Il s'est énervé et l'a bousculé. Bilan : un carton rouge.