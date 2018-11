publié le 30/11/2018 à 08:24

Jonathann Daval, qui avait confessé le meurtre de son épouse en janvier avant de changer de version et d'accuser fin juin son beau-frère, Grégory Gay, a été entendu ce jeudi 29 novembre. Le mari d'Alexia Daval a maintenu donc cette dernière version, celle du complot familial.



"Il a le droit de dire ce qu'il veut, moi je n'y crois pas" a déclaré Jean-Marc Florand, l'avocat des parents d'Alexia Daval. "Il me semble que les parents d'Alexia n'auraient jamais sollicité la confrontation alors que rien ne les obligeait à le faire". De son côté, la mère de Jonathann Daval, convaincue de l'innocence de son fils, l'a défendu un peu plus tôt sur RTL. "Il (ndlr Jonathann Daval) veut payer pour la partie qu'il a faite mais pas pour ce qu'il n'a pas fait. Il l'aime toujours, il dit qu'il a besoin d'elle et qu'elle lui manque. Il l'aime toujours et je crois qu'il l'aimera toujours", a-t-elle déclaré.

Prochaine étape dans ce dossier : la confrontation entre Jonathann Daval avec sa belle famille. Celle-ci aura lieu vendredi 7 décembre.

À écouter également dans ce journal

- Les "gilets jaunes" sont toujours aussi déterminé sur la diversité de leur revendications. "Le gouvernement, qu'ils nous fassent des beaux discours, c'est bien. Montrez-nous que vous avez quelque chose dans le ventre, parce que nous on a quelque chose dans les tripes et on va vous le montrer" s'insurge Agnès, une mère de famille de Gironde reçue comme d'autres jeudi par son député d'En Marche, Benoit Simian.



À la veille d'une nouvelle manifestation sur les Champs-Élysées, Édouard Philippe reçoit ce vendredi à 14h, les représentants du mouvement.



- L'union nationale des lycéens (UNL) appelle à un blocage généralisé des établissements.



- Le haut fonctionnaire du sénat, Benoît Quennedey soupçonné d'espionnage au profit de la Corée du nord, a été mis en examen jeudi pour trahison. Il a été placé sous contrôle judiciaire et a interdiction de quitter le territoire français.



- Le parquet de Tokyo doit se prononcer sur le prolongement de la garde à vue de Carlos Ghosn. En théorie, elle peut encore durer 10 jours.



- En ligue Europa, l'OM déjà éliminé, s'est incliné 4 à 0 face à Francfort. Bordeaux et Rennes eux conservent une chance de se qualifier pour les 16eme de finale. Les girondins se sont imposés 2 à 0 face au Slavia Prague et Rennes 1 à 0 face aux tchèques de Jablonec.



- Le nouvel album de Michel Polnareff, intitulé "Enfin" sort ce vendredi. Cela fait 28 ans qu'on l'attendait.