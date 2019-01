publié le 25/01/2019 à 07:15

De nombreux couples peinent à financer leur mariage en France. Aujourd'hui, les hommes se marient à 32 ans en moyenne et les femmes à 34 ans selon les derniers chiffres dévoilés par l'INSEE. À ces âges, les couples sont grands et les parents ne sont plus forcément derrière pour financer leur cérémonie.



Aujourd'hui, les mariages sont de plus en plus chers et il faut désormais débourser en moyenne 12.000 euros pour se dire "oui". À tel point, et c'est une info RTL qu'on vous révèle ce matin, qu'un couple sur deux se marie désormais à crédit.

C'est le cas de Marie et Denis, qui ont invité 70 personnes à leur mariage et qui ont dû débourser quelque 10.000 euros pour s'unir. " Je n'avais pas prévu ça, j'avais prévu moins que ça. On démarre avec la salle et puis s'ajoutent les repas, le gâteau". Ce couple a emprunté 9.000 euros avec un taux à 3% pour son mariage, ce qui fait 208 euros/mois à rembourser ensuite.

