Montpellier : pourquoi des policiers se sont fait passer pour des "gilets jaunes"

publié le 27/03/2019 à 06:35

La rumeur enfle sur les réseaux sociaux, depuis que des hommes ont été filmés en train d'interpeller un casseur, gilet jaune sur le dos, samedi 23 mars à Montpellier. L'arrestation a été filmée et largement diffusée sur Internet, suscitant l'interrogation.



Ces hommes sont en réalité des policiers. Samedi dernier, ils n’étaient pas là pour faire du maintien de l'ordre ou pour simplement suivre la manifestation, mais pour un homme qu'ils cherchaient à interpeller depuis des semaines. Le suspect faisait l'objet d'une enquête après avoir été repéré à six reprises depuis février en train de casser et même d'incendier du mobilier urbain, lors des mobilisations des "gilets jaunes".

Les policiers de la sûreté départementale connaissaient son visage, mais pas son nom ni son adresse, voilà pourquoi ils avaient décidé de se déguiser en "gilets jaunes", d'infiltrer le cortège sans se faire repérer, pour tenter d'approcher le suspect, qu'ils étaient quasi sûrs de croiser dans la manifestation. Leur plan a marché puisqu'ils ont interpellé l'homme, qui a été incarcéré dans l'attente de son procès.