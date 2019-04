publié le 12/04/2019 à 06:38

De l'espionnage, il en est question à propos d'Amazon, et cela concerne tous les propriétaires d'une enceinte connectée. C'est l'un des objets en vogue du moment. Ces enceintes sont capables de reconnaître des ordres et d'y répondre. Mais selon l'agence Bloomberg, des employés d'Amazon écoutent les conversations.



"Il y a des êtres humains qui écoutent l'audio, c'est-à-dire ce que les gens disent à l'enceinte, et qui le retranscrivent quand le système automatique a du mal, pour qu'il s'améliore", explique Gérôme Billois, spécialiste de cybersécurité. "Le concept de base, c'est qu'on lui parle et que, derrière, ce qu'on dit va partir sur internet pour être analysé et nous répondre".

Le spécialiste rappelle néanmoins que, malgré de nombreux soupçons d'écoute et de piratage des objets connectés, les utilisateurs bénéficient de certaines protections. "Il y a un mot clé pour le déclencher. C'est ce qui fait la sécurité du mécanisme : il n'écoute pas tout le temps, il ne va écouter qu'à certains moments. Il y a eu des bugs, qui ont été corrigés, et il y a même un bouton qui permet de vraiment couper l'enceinte. Et comble de la sophistication, on peut mettre une cloche sur son enceinte pour avoir une vraie protection physique qui est non-piratable".

À écouter également dans ce journ

Taxes - Deux associations s'unissent contre la prochaine hausse de l'électricité. C'est une Info RTL. La CLCV et UFC-Que Choisir ont écrit une lettre à Emmanuel Macron. Elles lui demandent d'empêcher l'augmentation de 5,9% du tarif réglementé prévu au mois d'août.



Grand débat - Emmanuel Macron s'exprimera en début de semaine prochaine. Édouard Philippe a déjà fait la synthèse des trois mois du grand débat. Mais toutes les contributions n'ont pas été analysées, loin de là.



Soudan - La situation est très tendue dans ce pays ravagé par des années de guerre civile. L'armée a destitué le président Omar el-Bechir, au pouvoir depuis 30 ans. Des milliers de manifestants ont bravé le couvre-feu pour réclamer une transition démocratique.