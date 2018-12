publié le 24/12/2018 à 18:44

À Marseille, la situation reste délicate pour plusieurs familles en ce soir de réveillon de Noël. Plus de 1.000 personnes sont toujours en attente de relogement à la suite de l'effondrement de deux immeubles dans le quartier de Noailles, le 5 novembre dernier. En ce 24 décembre, ils vont devoir réveillonner à l’hôtel. Face à cette situation dénoncée comme intolérable, une quarantaine de personnes sont venues réclamer, ce lundi 24 décembre au matin, "un toit pour Noël" auprès de l'espace d'accueil des personnes évacuées.





Certains vivent à l'hôtel depuis bientôt deux mois. Ali est usé, il vit dans une petite chambre avec son épouse et ses trois enfants. "Je n’ai même pas de frigo, je n’ai rien du tout. C’est la première fois que je ne fête pas Noël avec ma famille", témoigne-t-il au micro de RTL.

Environ une dizaine de personnes sont venues demander un nouveau logement. Adel, père de trois enfants, est désespéré. "Rien du tout, il n’y a rien. Ni maison, ni sapin, ni vacances. Les vacances c’est à l’hôtel avec trois bébés dans 18 mètres carrés", déplore-t-il. Sous antidépresseurs, il espère un geste de la mairie pour Noël.

