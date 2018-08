publié le 18/08/2018 à 18:43

Les vacanciers de la dernière heure s'offrent un dernier bain de soleil ou l'ultime randonnée en montagne avant de reprendre la route et la routine. Mais certains ont choisi de prendre leurs congés plus tard, à contretemps, pour éviter la foule et profiter des grands espaces.



En tout cas si pour ceux qui profitent encore de la mer, la température de l'eau est plus chaude que d'habitude. Avec notamment plus 3 degrés à Marseille et plus 2 degrés sur la Manche par rapport à la moyenne.



C'est la fin des vacances pour beaucoup et Bison Futé voit rouge, avec un pic de 600 kilomètres de bouchons enregistré aujourd'hui. Des retards à l'arrivée et au départ sont prévus Gare Montparnasse à Paris. Des retards de 15 à 45 minutes sur tous les trains de grandes lignes. Un train a été évacué. Le courant a été coupé temporairement à la suite d'un incident. Le trafic reprend progressivement.

À écouter également dans ce journal :

Fait divers : cela ressemble à un travail de professionnels. Une bijouterie de luxe a été braquée en plein Paris, cet après-midi, vers 13h. Il s'agit de la bijouterie Audemars-Piguet, rue Pierre Charon. Plusieurs montres ont été dérobées.



Hommage : en Italie, l'hommage national aux victimes du viaduc effondré de Gênes s'est achevé. Des funérailles solennelles célébrées par l'archevêque de Milan qui a égrené le prénom des 41 victimes de la catastrophe devant une partie des familles, et plusieurs officiels dont le président Sergio Matarella.



International : Kofi Annan est mort à l'âge de 80 ans. Il avait marqué de son empreinte l'ONU dont il avait été à la tête de 97 à 2006. Un diplomate charismatique, une rock-star, disaient certains, qui avaient mis les Nations Unies en pleine lumière. Il était réputé pour son indépendance vis-à-vis des grandes puissances