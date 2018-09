publié le 06/09/2018 à 13:42

Une statistique qui inquiète. Les signalements de violences faites aux femmes ont bondi de 23,1 % depuis le début de l'année, affirme Gérard Collomb. Le ministre de l'Intérieur a souligné que le nombre de harcèlement sexuel est lui aussi en forte hausse. Les services de police et gendarmerie ont notamment enregistré 3.357 faits de harcèlement sexuel de plus qu'en 2017.



Bien que le chiffre inquiète, il souligne également une libération de la parole des Françaises. "Les femmes sont victimes de violences. Il y avait déjà une augmentation depuis plusieurs années mais elles sont de plus en plus disposées à porter plainte", a estimé Gérard Collomb.

Le ministre a également annoncé la mise en place d'une plateforme, où les femmes victimes de violences pourront porter plainte en ligne. "Nous allons en octobre ouvrir une plateforme où les femmes pourront déposer de manière anonyme, de manière à ce qu’on puisse commencer l’enquête sans qu’elles soient obligées d’aller au commissariat avec le regard désapprobateur de l’environnement".

