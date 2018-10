publié le 08/10/2018 à 13:31

La pollution est aussi responsable du réchauffement climatique. C'est maintenant... il faut que ça change vite si on veut limiter le réchauffement à 1,5 degré. Sinon on y arrivera entre 2030 et 2052. Mais au-delà de l'alarme, il existe aussi des innovations technologiques, capables de compenser en partie cette dérive.



Par exemple, séquestrer le carbone en récupérant une partie des gaz à effet de serre que nous émettons dans l'atmosphère. Les techniques sont balbutiantes mais elles sont pour la première fois évoquées par les climatologues du GIEC. Il y a deux moyens de récupérer du carbone dans l'air.



Première solution avancée : utiliser la nature, les forêts, les océans, qui retiennent le carbone dans les troncs, les branches, le plancton. Donc il faudrait inciter les pays à replanter des arbres ou fertiliser les mers : pour développer le phytoplancton qui mange du carbone. Autre solution : capturer le CO2 directement dans l’atmosphère, grâce à des aspirateurs géants. Ou encore l'empêcher de s'échapper à la sortie des cheminées d'usine. Il s'agirait de récupérer le carbone et de l'enfouir sous terre.

À écouter également dans ce journal

Santé : des bébés naissent sans main, sans bras ou avant-bras, de manière extrêmement mystérieuse en Loire-Atlantique, dans l'Ain ou dans le Morbihan. Le député européen écologiste Yannick Jadot a relancé le débat sur RTL et accuse les autorités de ne pas vouloir connaître la vérité.



Politique : Marine Le Pen s'affiche aujourd'hui à Rome aux cotés de Matteo Salvini, ministre de l'Intérieur italien. Le prétexte était une réunion syndicale à Rome et c'est une rencontre que Marine Le Pen attendait depuis l'arrivée au pouvoir des populistes en Italie.



International : le Brésil pourrait basculer à l'extrême-droite. Jair Bolsonaro a recueilli 46% des voix au premier tour de la présidentielle.



Football : Alors que les premiers noms des candidats pour le Ballon d'Or ont été dévoilés, Mbappé est plus éblouissant que jamais a marqué 4 buts en 13 minutes face à Lyon.