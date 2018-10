publié le 08/10/2018 à 08:51

"Un scénario noir". C'est le constat fait par Yannick Jadot, après la publication du rapport du Giec, ce lundi 8 octobre. Dans un document de 400 pages, des experts alertent sur le fait que le monde devra engager des transformations "rapides" et "sans précédent", s'il veut limiter le réchauffement climatique à 1,5°C.



Invité à l'antenne de RTL, Yannick Jadot estime que "la force de ce rapport, c'est de dire que l'on peut limiter à 1,5°C le réchauffement de la planète. C'est possible !". Mais selon le député européen, "ce scénario relève du courage politique".

D'après lui, "ce qui est punitif aujourd'hui, c'est d'avoir des enfants en ville qui ne peuvent pas respirer, des personnes contraintes d'utiliser des voitures au diesel pour faire 40 bornes et chercher du travail".

Ce qui est réaliste, c'est de choisir des énergies renouvelables Yannick Jadot Partager la citation





Pour le député européen, "Emmanuel Macron n’a pas ce courage (politique ndlr). C’est la terre brûlée, les Français et les Françaises veulent protéger leur territoire. Quand vous coupez des arbres pour faire des autoroutes, c’est la politique de la terre brûlée. Aujourd'hui, il faut du courage politique et en avoir à tous points de vue".



Yannick Jadot met ainsi en avant un "projet de société qui nous réconcilie avec le futur, qui créé des emplois sur tout notre territoire et qui valorise notre terroirs, c'est ça dont on a besoin aujourd'hui dans notre pays". Afin d'y parvenir, le tête de liste EELV aux élections européennes, explique que "ce qui est réaliste, c'est de choisir des énergies renouvelables qui sont deux fois moins chers, qui créent des emplois et des entreprises sur tout notre territoire".



Il ajoute : "C'est beaucoup moins cher que le nucléaire. Un EPR en dix ans a été multiplié par trois. Le prix de l'éolien a été divisé par deux (...) La seule question, c'est où met-on notre investissement maintenant ?"