publié le 28/11/2019 à 08:50

Son bonnet en forme d'ours blanc le rendait facilement reconnaissable, autant que la pancarte "vous êtes super" qu'il brandissait aux passants de la Place de la République à Paris, et dont la vidéo publiée sur YouTube en 2015 comptabilise 300.000 vues : le vidéaste Grégoire Hussenot, depuis passé également à la télévision est mort mercredi 27 novembre.

C'est son frère qui l'a annoncé sur les réseaux sociaux, sans préciser la cause du décès. Sa vidéo avait été repérée par une boîte de production qui lui a permis de décliner son concept basé sur l'entraide et la bienveillance sur France 5, à l’été 2018, à l’occasion de deux émissions, "vous êtes super". Il sillonnait la France à bord d'une deux chevaux avec une pancarte pour essayer de motiver le plus de monde possible à réaliser des défis. L'émission a ensuite été adaptée sur France 3.

"Ce partage d’ondes positives m’a convaincu d’aller plus loin, de pousser les gens à faire des choses autour de chez eux. Il y a beaucoup d’énergies à utiliser. J’ai tout simplement posté une demande sur Facebook pour trouver des porteurs de projets", déclarait-il à Ouest-France en 2018.

> VOUS ÊTES SUPER ! Compliments Gratuits

Beaucoup de personnes lui ont rendu hommage sur les réseaux sociaux, en soulignant sa gentillesse, comme Moundir, qui a travaillé avec lui. "Repose en paix mon ami "tu es super" merci pour ta bienveillance envers moi durant nos tournages... apprendre cela en pleine tête fut un K.O", a-t-il écrit sur Instagram.