Le sentiment de coup de vieux peut arriver à n'importe quel âge

publié le 15/01/2020 à 12:15

Si vous aussi, en vous regardant dans le miroir il vous arrive de penser "Oula, ça y est, j'ai pris un coup de vieux" alors rendez-vous page 16 de Libération. Si le début d'année est synonyme de temps qui passe, le quotidien l'a bien compris et a rencontré des hommes et des femmes qui raconte leur coup de vieux. Des récits drôles dans lesquels chacun peut se reconnaître.

Il y a ainsi Ludo, 52 ans. Pour lui, le 1er coup de vieux est réellement arrivé peu de temps après la quarantaine. Peut-être deux ou trois ans après son arrivée chez les quadras, dans le cadre professionnel. "Au début tu ne fais pas gaffe et puis un beau jour tu t’aperçois que systématiquement les jeunes collègues te vouvoient. Tu leur en parles, tu leur dis que le tutoiement est tout à fait possible et malgré des relances, ils te répondent que non, décidément ils n'y arrivent pas parce que (et c'est là que ça fait mal) vous avez pratiquement l'age de leurs parents" se confie-t-il. Une situation qui prête à sourire tellement il est facile de s'y identifier.

Puis il y a Patrice, un ingénieur de 51 ans. Lui, son coup de vieux il l'a pris en rentrant du boulot à vélo, comme d'habitude quand une fourgonnette blanche a bien failli le renverser. Patrice tape alors sur la carrosserie du véhicule ce qui ne manque pas de faire réagir le conducteur qui sort immédiatement de sa voiture. Patrice lui dit calmement qu'il faut faire attention et le "jeune mec" dit-il, lui répond "t'as de la chance, t'es vieux, sinon je t'aurais cassé la gueule" Je ne pensais pas confie Patrice que je faisais si vieux que ça.

Le coup de vieux écrit Libération, peut nous tomber dessus à n'importe quel âge. C'est souvent,explique le journal, une sorte de transition, une étape que l'on franchie, et ça peut arriver très jeune. Parfois dès la vingtaine lorsque la carte de réduction pour les transports s'arrête par exemple.

22 ans et déjà un sentiment de coup de vieux

Vincent, 33 ans a vécu son premier coup de vieux il y a un an ou deux, lorsqu’il il a vu Scarlett Johansson, à peu près du même âge que lui, jouer une femme qui divorce. Cela s'est confirmé quand il a commencé à entendre que Nadal était un vieux tennisman. Chez Antoine 22 ans c'est arrivé encore plus tôt. Il y a peu, le jeune homme s'est rendu compte que la plupart des joueurs de foot de son équipe préférée étaient plus jeunes que lui. Et lors d'une soiré déguisée, il est tombé sur une fille en coccinelle et a découvert que ce qui faisait office de carapace était son ventre...de femme enceinte. Il n'en fallait pas plus pour déclencher le fameux coup de vieux.

Pour tenter de limiter la casse, Vincent 63 ans, raconte qu'il a récemment troqué ses éternels jeans contre un pantalon chino noir lorsqu'il s'est souvenu d'une interview de Philippe Noiret disant "moins la viande est fraîche, plus il faut soigner l'emballage" Aussitôt dit, aussitôt fait.