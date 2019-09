Le mystère des crimes de l’A26

publié le 03/09/2019 à 21:00

A la Une de l’heure du crime,l’enquête sur deux meurtres de jeunes filles non élucidés, peut-être en passe d’être relancé plus de 30 ans après les faits !

En 1985 et 1986, alors que l’autoroute A26 était en construction dans le département de l’Aisne, les corps de plusieurs jeunes filles, disparues mystérieusement, était retrouvés à proximité de ce chantier. Le 31 mai 1985, Sophie, Borca 16 ans, sort de son lycée à Saint-Quentin. Elle ne rentrera jamais chez elle… Le 22 juin, son corps à moitié dénudé et en état de décomposition est retrouvé dans un bois à 9 kilomètres du chantier de l'A26 .

Christel Oudin, 13 ans, disparaît six mois plus tard, elle était lycéenne dans le même établissement que Sophie. Son corps a été retrouvé sur le chantier de l’A26 par un conducteur d’engin plusieurs mois après sa disparition.

Rebondissement récent : Un suspect a été mis en examen fin juin dernier, 34 ans après le meurtre de Christel Oudin. Un soulagement pour la famille dont la vie aura été rythmée par une attente. Interminable. Douloureuse qui va peut-être prendre fin avec la mise en examen surprise de cet homme de 66 ans, ancien ouvrier qui a travaillé à l’époque sur le chantier de l’autoroute..

Nos invités

Me Corinne Herrmann, du barreau de Paris, avocate des familles de Christel Oudin et Sophie Borca, Olivier de Saint-Riquier, journaliste police/justice au journal l’Asine Nouvelle, Martin Blanchard, réalisateur, auteur d’un documentaire sur les disparues de l’A26 diffusé sur France 2 en février 2014