et Jade

publié le 20/09/2018 à 09:36

Un espace naturiste a été inauguré il y a quinze au bois de Vincennes et restera ouvert jusqu'au 15 octobre. Nous sommes allés sur place pour voir comment ça se passe.



"Cruchot, Fougasse, vous avez entendu ? Des naturistes se promènent en liberté au bois de Vincennes !", lance Michel Galabru, imité par Laurent Gerra. "Hein, quoi ? Des naturistes ?", s'exclame Louis de Funès, lui aussi imité par l'humoriste. "Prenez votre carnet de contraventions, on reprend du service !", lance le premier.

Nos deux hommes arrivent dans le bois. "Bonjour madame, papiers s'il vous plait !", ordonne Michel Galabru à une femme. "Je ne les ai pas sur moi, vous voyez bien que je suis toute nue", rétorque-t-elle, imitée par Mademoiselle Jade.

"Oh ! Vous avez entendu mon adjudant ? Mais quel toupet !", s'insurge Louis de Funès. "Cruchot, passez-lui les menottes. Je vais lui montrer de quel bois je me chauffe, à cette petite dévergondée", clame son supérieur.



"Mais enfin messieurs, c'est autorisé, c'est un camp de la mairie de Paris !", les avertit la femme. "Comment ? Vous n'allez pas me faire croire que la mairie de Paris autorise ce genre de lieux de débauche ?", s'étrangle Michel Galabru, toujours imité par Laurent Gerra.