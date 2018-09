et Jade

publié le 20/09/2018 à 09:44

Mademoiselle Jade accueille, ce jeudi 20 septembre, François Bayrou. Le maire de Pau révèle qu'il est inquiet pour le présentateur Yves Calvi et aussi pour Emmanuel Macron, au sujet de... leur temps de sommeil.



"Je suis très inquiet pour monsieur Calvi", déclare-t-il, imité par Laurent Gerra. "J'ai calculé qu'entre son émission du soir sur Canal+ et sa matinale sur RTL, il ne lui reste plus que 38 minutes de sommeil par nuit. Résultat, il s'endort à chaque fois que François Lenglet lui parle d’économie".

"Qu’est-ce que vous avez avec le sommeil en ce moment ? Le Canard Enchaîné a rapporté que vous étiez très inquiet pour Emmanuel Macron qui, selon vous, ne dort pas assez", lui demande alors Jade. "Mon Emmanuelounet ne dort que 4 ou 5 heures par nuit. À ce rythme-là, il ne pourra pas tenir très longtemps...", explique le maire de Pau.

Et pour remédier à ce manque de sommeil du président, François Bayrou, toujours imité par l'humoriste, a eu une idée : "J'ai demandé à mes deux ministres stars du Modem, Geneviève Darrieussecq et Jacqueline Gourault d'aller chaque soir soulager Emmanuelounet. Elles lui diffuseront mon discours lors de la création du MoDem. Personne n'y résiste, je peux endormir des meetings entiers. Je suis le Messmer de la politique".