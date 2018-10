Le meilleur de Laurent Gerra avec Patrick Sébastien

publié le 20/10/2018 à 12:54

C'est un Patrick Sébastien très en forme qui vient présenter sa nouvelle émission, Coloscopie, "un grand entretien inspiré de Radioscopie de Môssieur Jacques Chancel, mais à ma sauce", explique-t-il. "Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le premier numéro de Coloscopie, l’émission qui sonde les personnalités de l’intérieur !". Une émission un peu particulière aujourd’hui, puisque Patrick Sébastien a décidé de s’entretenir avec… lui-même.



"Aujourd’hui c’est donc Patrick qui reçoit Sébastien, et ils ont beaucoup de choses à se dire, ces deux-là", embraye-t-il. "Sous la carapace du saltimbanque, y a un philosophe humaniste qui essaye de donner du bonheur aux gens en écrivant des bouquins. Et justement, je viens de sortir mon dernier qui s’appelle. Et si on était bienveillant ?", poursuit l'homme de télévision. "Poil au gland !", l'interrompt le second.



L'occasion aussi pour Patrick Sébastien de revenir sur les choix de celle qu'il appelle "cette folledingue de Delphine Ernotte". "(Elle) me supprime toutes mes émissions, elle est pas bienveillante avec moi". Est-il pour autant bienveillant de la traiter de folledingue ? "Ouais, parce que mes émissions elles font de l’audience. Et comme dirait Coluche, Môssieur Michel Collucci 'À la télé ils nous font chier c’est des enfoirés ils sont pas bienveillants pourtant c’est nous qu’on paye la redevance'!"