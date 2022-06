Le meilleur de Laurent Gerra avec Laurent Ruquier et Pascal Praud

Laurent Ruquier a présenté pour la dernière fois l’émission On est en direct sur France 2. Il est avec nous pour en parler. "Et ouiiii… Après 16 ans de bons et loyaux services, c’est terminé, je laisse la case du samedi soir à Léa Salamé, mais bon, c’est pas parce que j’abandonne une case que j’ai une case en moins, ouh ! ouh ! ouh !", dit-il.

"Puisque j’abandonne On est en direct, je suis en train de développer : On est en différé ! C’est un concept révolutionnaire dans lequel j’interviewerai des personnalités de la politique, du cinéma et de la chanson !", lance le présentateur.

Pascal Praud est venu lui aussi parler de sa prochaine émission, Les Auditeurs ont la parole. "Nous parlerons du Conseil National de la Refondation, qu’Emmanuel Macron veut créer après les législatives avec toutes les forces politiques, économiques et sociales du pays.

Pensez-vous que ce soit une bonne idée ? Et bien dans ce cas, ne m’appelez pas", dit-il.

