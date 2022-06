La chronique de Laurent Gerra du vendredi 10 juin

L'atmosphère estivale et l'amélioration de la situation sanitaire ont permis aux Français de renouer enfin avec les plaisirs du barbecue. Mais comment garder la ligne en mangeant toutes ces bonnes choses ? Benjamin Castaldi a son idée sur la question. "J'embroche tout sur ma perche à selfie et je rajoute toujours un peu de beurre et d'huile aux fines herbes pour que ça reste bien moelleux et sinon ma femme elle dit que je sens le graillon", explique l'animateur.

"Dans la famille, le barbecue c'est notre passion. Déjà, mon papy queutard il aimait bien sortir sa saucisse et il embrochait beaucoup à Hollywood. Après, quand il rentrait à la maison avec sa chipolata entre les jambes, ma mamie cocue elle le passait sur le grill. Je raconte tout ça dans mon 5e livre de souvenirs", poursuit-il.

Côté régime, c'est plus compliqué pour Benjamin Castaldi. "Avec le barbecue, c'est dur de faire mon régime 'Comme J'aime' parce que les carottes râpées, quand on les met sur la grille, ça éteint les braises. J'ai pris 14 kilos et je ne rentre plus dans mon short et mon T-shirt 'Comme J'aime'", dit-il.

