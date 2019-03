publié le 16/03/2019 à 08:57

Le grand débat national touche à sa fin. Il a connu un grand succès et généré de nombreuses lettres de doléances que l'Élysée a consultées. "Madame Brigitte, vous qui avez des relations, auriez-vous une idée de qui est l’étoile mystérieuse à découvrir dans les 12 coups de minuit ?", lit Brigitte Macron, imitée par Laurent Gerra. "Ah la la, je vais quand même pas leur mâcher le boulot…".



Elle est interrompue par l'arrivée de Line Renaud et Marcel Amont. "Bon sang, avec ce grand débat, j’avais complètement oublié que vous fêtiez vos 90 ans et Marcel Amont aussi", s'excuse-t-elle. "Oui, Brigitte, Marcel et moi, on a loué l’Alcazar pour notre anniversaire. On va faire une surprise party du tonnerre, une surpatte d’enfer ! On va bien s’amuser. Si vous pouviez sortir du gâteau, comme moi à Vegas, ce serait sensass !

200.000 euros de vêtements reçus par Jack Lang

Jack Lang a reçu pour près de 200.000 euros de vêtements du couturier italien Smalto. L’ancien ministre de la culture et aujourd’hui président de l'institut du monde arabe assure que ces cadeaux n'ont eu "aucune contrepartie". "J’ai simplement rendu service à mon ami Francesco Smalto", se justifie Jack Lang, imité par l'humoriste. "Est-ce ma faute si j’ai la taille mannequin ? 95-75-98… Non ce n’est pas mon numéro de téléphone, ce sont mes mensurations parfaites".