Le journal de 8 heures : Ralentissements sur les routes

publié le 30/07/2016 à 08:47

Il va falloir être très patient sur les routes ce samedi 30 juillet, Bison Futé a hissé le drapeau noir pour cette première journée du grand chassé-croisé de l'été. Les premières difficultés ont commencées très tôt ce matin, c'est très compliqué en vallée du Rhône, en direction de la méditerranée sur l'autoroute A7 il faut plus de 3h30 pour atteindre Orange depuis le sud de Lyon. L'A61 est coupée à Carcassonne en direction de Toulouse, la conséquence d'un accident. L'A10 aussi est très chargée au départ de Paris et en direction de l'Atlantique. Des ralentissements aussi à noter près de Clermont-Ferrand et sur l'A9 en direction de l'Espagne.





Vous êtes certainement très nombreux à vous être levés très tôt ce samedi 30 juillet pour éviter les bouchons. Attention à ne pas s'assoupir même si les enfants dorment peut-être à l'arrière. Il faut faire des pauses toutes les deux heures. De nombreux conducteurs ne reconnaissent pas qu'ils sont fatigués, toute la journée de ce samedi, la fondation Vinci propose un dispositif adapté sur les aires de repos.

À écouter également dans cette édition

- Le père adoptif du deuxième terroriste de Saint-Etienne-du-Rouvray, Abdel Malik, s'est confié au journal Sud-Ouest. Il ne voyait plus son fils adoptif depuis au moins 3 ans, il le décrit comme un garçon "adorable et poli" et depuis l'attentat il a peur pour sa fille.

- Peut-être d'autres scandales Volkswagen? Le rapport de la commission Royal a rendu ses conclusions et sur les 86 véhicules testés il y a de très nombreux dépassements, les émissions de pollution sont parfois supérieures de 10 fois à la norme.



- C'est l'un des joueurs les plus convoités du football européen, Alexandre Lacazette, Arsenal ou le PSG pensent à lui mais son club, l'Olympique lyonnais veut tout faire pour le garder.



- Le club de Dijon va retrouver la ligue 1 cette année, leur dernière saison en ligue 1 remonte à 2011. La reprise de la ligue 1 se fera le vendredi 12 août, Dijon jouera dès le lendemain contre le FC Nantes.



- Vendredi 29 juillet, c'était la première journée de la ligue 2 et cinq rencontres se sont soldées par des matchs nuls.



- La joueuse de tennis Marion Bartoli est sortie de l'hôpital, elle avait été prise en charge après une inquiétante perte de poids due à un virus.



- Pour ce week-end de grands départs, certains choisissent aussi le train, 3.100 trains sont affrétés ce week-end pour faire face à une affluence exceptionnelle. Gare de Lyon à Paris, 260.000 voyageurs sont attendus toute la journée.