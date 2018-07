publié le 28/05/2018 à 07:48

Depuis une semaine, six salariés de l'hôpital psychiatrique de Rouvray près de Rouen (Seine-Maritime) sont en grève de la faim. Ils réclament notamment plus de moyens et une cinquantaine d'embauches. Ils sont souvent trois pour 23 ou 28 malades quand ils devraient être quatre par unité.



Parmi les grévistes, Anne. Infirmière, elle épuisée, mais déterminée à obtenir gain de cause. "C'est extrême, c'est dangereux, mais à un moment donné, il n'y a plus le choix, il faut que ça s'arrête. Ce n'est plus possible", explique-t-elle au micro de RTL.

"Ce combat il est surtout pour les patients. C'est à la chaîne et puis c'est du rendement. C'est pitoyable, pitoyable. La psychiatrie c'est le relationnel. On est face à des gens qui nous parlent chiffre. C'est bon, nous on ne parle pas chiffre. On est avec de l'humain, les chiffres, on s'en fiche".

À écouter également dans ce journal

Société - Mamoudou Gassama sera reçu ce matin à l'Élysée par Emmanuel Macron. Le jeune Malien a sauvé samedi un enfant de 4 ans suspendu dans le vide au 4e étage de son immeuble du XVIIIe arrondissement de Paris.



Justice - Le procès de bijoutier de Nice s'ouvre aux assises des Alpes-Martimes ce lundi. En 2013, il avait abattu un jeune homme qui venait de braquer sa boutique. Au cœur des débats : la question de la légitime défense.



Transports - Nouvel épisode de grève à la SNCF, le 12e. Prévoyez 2 trains sur 3 pour les TGV, 2 sur 5 pour les trains Intercités et 1 sur 2 pour les TER.



International - En Italie, Giuseppe Conte ne sera pas premier ministre. Il a décidé de renoncer hier soir après le veto du président italien. Sergio Matarella a refusé la nomination d'un euroseptique au ministère de l'Économie.



Football - Premier match amical pour les Bleus. Ils affrontent ce soir l'Irlande du Nord. Un match à suivre sur RTL. Coup d'envoi dès 20h du premier Club RTL Mondial 2018 avec Bixente Lizarazu et tout le service des sports.