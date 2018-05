publié le 28/05/2018 à 07:18

Un symbole des petites lignes de train menacées. La liaison SNCF entre Abbeville et Le Tréport, dans le nord de la France, s'arrête lundi 28 mai. Officiellement ce n'est qu'une suspension, assure l'entreprise ferroviaire, car des travaux de mise aux normes sont nécessaires. Mais aucune date n'est prévue pour la réouverture.



Le trajet sera assuré par autocar, une situation que dénonce Xavier Bertrand au micro de RTL. "On me dit que des bus à place des trains c'est pareil, explique-t-il. Non ce n'est pas pareil, ce n'est pas le même bilan carbone." Le président de la région Hauts-de-France interpelle Guillaume Pepy : "La SNCF préfère les trains ou les bus ?"

"Même s'il n'y a que 50 personnes par jour, on leur dit quoi ? Déménagez pour aller bosser ?, s'interroge-t-il. Il y a des gens qui habitent là-bas !" Xavier Bertrand assure que cette petite ligne a un avenir, et évoque d'autres solutions comme un tram-train, moins coûteux en investissement.

Le président des Hauts-de-France est prêt à se "battre pour cette ligne" et à mettre 20 millions d'euros sur la table. Il en appelle au gouvernement : "Ne laissez pas fermer cette ligne."