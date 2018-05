et AFP

Le héros du jour s'appelle Mamoudou Gassama. Ce jeune homme a sauvé samedi 26 mai au soir, dans le XVIIIe arrondissement de Paris, un enfant de quatre ans suspendu dans le vide au quatrième étage d'un immeuble. Sans papier, Mamoudou Gassama est originaire du Mali, a indiqué dimanche Ian Brossat, adjoint à la maire de Paris Anne Hidalgo.



"Le jeune homme qui a sauvé un bébé rue Marx-Dormoy en escaladant trois étages est sans papier arrivé du Mali en Septembre. Avis à ceux qui crachent sur les migrants à longueur de journée. Merci Mamoudou Gassama", a tweeté l'adjoint PCF à la maire de Paris en charge du logement.

Peu avant, Anne Hidalgo avait félicité le jeune homme. "Un grand bravo à Mamoudou Gassama pour son acte de bravoure qui a permis de sauver hier soir la vie d'un enfant. J'ai eu plaisir à m'entretenir avec lui aujourd'hui par téléphone, afin de le remercier chaleureusement", a-t-elle réagi sur Twitter. Les réactions se sont ensuite multipliées sur le réseau social.

Hommage et reconnaissance au sauveteur du jeune enfant qui n’a écouté que son courage et a escaladé la façade de l’immeuble pour le rattraper! https://t.co/3S7Qzy7ixG — Valérie Pécresse (@vpecresse) 27 mai 2018

Il s’appelle Mamoudou Gassama. C’est un migrant sans papiers, arrivé du Mali en septembre. Il a risqué sa vie pour sauver celle d’un enfant. J’espère que notre République saura vite reconnaître le courage de ce héros et lui témoigner notre gratitude pour son geste ¿¿¿¿¿¿ — Gaspard Gantzer (@gaspardgantzer) 27 mai 2018

Mamoudou Gassama a raconté à BFMTV avoir "vu beaucoup de monde en train de crier, et des voitures qui klaxonnaient". "Je suis sorti, j'ai couru pour regarder les solutions pour le sauver. J'ai réussi à attraper le balcon, je suis monté comme ça et Dieu merci, je l'ai sauvé", a-t-il expliqué.



Les faits se sont déroulés dans le XVIIIe arrondissement vers 20 heures, samedi 26 mai. La scène, spectaculaire, où l'on voit le jeune homme escalader à mains nues et en 30 secondes environ quatre balcons de la façade de l'immeuble jusqu'au quatrième étage, pour récupérer l'enfant qui se trouvait suspendu par une main, dans le vide, à l'extérieur du balcon, a été filmée par des passants ébahis.



À la suite de ces faits, le père de l'enfant a été placé en garde à vue dans le cadre d'une enquête ouverte du chef de "soustraction à une obligation parentale", qui a été confiée à la brigade de protection des mineurs, a-t-on précisé de source judiciaire.