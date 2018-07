publié le 30/09/2016 à 07:47

La sécurité autour de l'Élysée, déjà exceptionnelle depuis les attentats, a une fois de plus été renforcée. Pour faire face à cette menace, les effectifs de sécurité vont être doublés, les patrouilles intensifiées. Les policiers sont encouragés à faire preuve d'initiatives, de contrôler toute personne suspecte et d'accorder une vigilance particulière aux voitures garées près du Palais présidentiel. Des consignes après que les services de renseignement ont signalé des risques importants d'actions terroristes visant l'Élysée. Le quartier en bordure des Champs-Élysées est déjà très sécurisé mais c'est aussi l'un des plus touristiques et sensibles de la capitale.



Depuis le mardi 27 septembre, la compagnie de garde de l'Élysée a donc décidé d'augmenter nettement le nombre de policiers en patrouille aux abords du palais. Généralement seuls, les policiers de la compagnie d'intervention postés sur les trottoirs du palais seront désormais en binômes, et systématiquement armés de pistolets mitrailleurs. Un quatrième véhicule des compagnies d'intervention est également posté aux abords du palais

