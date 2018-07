Le journal de 7h : une nuit cauchemardesque sur la ligne Paris-Bordeaux

publié le 28/05/2016 à 08:11

Une panne de signalisation au sud de Tours a fortement perturbé le trafic su la ligne SNCF Paris-Bordeaux vendredi 27 mai, des milliers de passagers restant bloqués plusieurs heures avant de pouvoir gagner leur destination avec beaucoup de retard, quand leur train n'était pas purement et simplement annulé. Survenue vers 18h entre Tours et Poitiers, une panne informatique du système de signalisation au poste de commandement de Monts, en Indre-et-Loire, a interrompu l'ensemble du trafic ferroviaire entre les gares de Paris-Montparnasse et Bordeaux



7.000 personnes ont été touchées. Quelque 3.500 à 4.000 sont encore dans ces trains en circulation, avec quatre heures de retard environ", a indiqué la SNCF. La SNCF avait annoncé auparavant avoir dû supprimer deux TGV au départ de Paris et un au départ de Bordeaux et que 13 autres TGV étaient retardés.

À écouter également dans ce journal

- "Ma responsabilité, c'est d'aller jusqu'au bout." Dans les colonnes du Parisien, Manuel Valls se montre intransigeant, malgré l’absence de dialogue entre les syndicats et le gouvernement : "il n‘y aura pas de retrait du texte". Six raffineries sur huit restent fortement perturbées samedi 28 mai, le Premier ministre va recevoir les responsables du secteur pétrolier à 11h à Matignon.



- Le premier secrétaire de la CGT, Philippe Martinez, a affiché sa volonté de ne pas céder face à l’impassibilité du gouvernement. "Un seul mot s’impose : retrait du projet de loi", a lancé le dirigeant syndical qui refuse de suspendre la mobilisation à l’approche de l’Euro. De nouvelles actions sont prévues dès le lundi 30 mai.



- L’enquête sur le meurtre d’une jeune femme retrouvée démembrée dans le canal du Midi est sur le point d’être résolue. Une collègue de la victime interpellée vendredi 27 mai a reconnu avoir asséné des coups à sa collègue d'une quarantaine d'années, avant de découper son corps.