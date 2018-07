Le journal de 7h : Les Bleus jouent leur avenir dans l'Euro face à l'Irlande.

publié le 26/06/2016 à 08:02

Les Bleus affrontent l'Irlande du Nord en huitième de finale à Lyon, aujourd'hui à 15h. Ils feront face au légendaire "fighting spirit" du peuple vert, dont 5000 supporters seront au parc OL qui contient pourtant 60.000 places. En cause, les Irlandais eux-mêmes, qui s'étaient procurés trop peu de place, n'imaginant pas, pour la plupart, voir leur équipe atteindre les huitièmes de finales. Après le match des Bleus, à 15h, l'Allemagne rencontrera la Slovaquie pour tenter d'atteindre les quarts de finale, avant qu'à 21h, la Hongrie soit opposée à la Belgique.



Dans les huitièmes de finale de samedi, le Portugal s'est imposé face à la Croatie à 21h, sur le score de 1-0 en prolongations. Plus tôt dans la journée, à 15h, la Pologne avait difficilement disposé de la Suisse aux tirs aux but (1-1, 5 tab à 4). À 18h, c'était au tour du Pays de Galles d'éliminer l'Irlande du Nord (1 à 0). Les trois équipes sont donc qualifiées pour les quarts de finale.

À écouter également dans ce journal

Deux jours après le référendum sur le Brexit, les jeunes Britanniques en veulent pour beaucoup à leurs aînés, qui ont majoritairement voté pour la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Une pétition a même vu le jour dans le pays pour qu'un nouveau vote soit organisé. Elle réunissait hier plus de 2 millions d'adhérents. Dans le même temps, l'Écosse pense à sa sortie éventuelle du Royaume-Uni et pourrait présenter une loi autorisant la tenue d'un deuxième référendum sur l’indépendance du pays.

Samedi dans la journée, François Hollande a reçu à l'Élysée les représentants des principaux partis politiques français pour discuter du Brexit et de la stratégie de la France pour l'avenir. Lundi, il se déplacera à Berlin pour y rencontrer la chancelière allemande, Angela Merkel, et le Premier ministre italien, Matteo Renzi.



Les électeurs du département de Loire-Atlantique, soit environ 970.000 personnes, sont appelés à se prononcer aujourd'hui, par référendum, sur la construction ou non de l'aéroport de Nantes-Atlantique sur la commune de Notre-Dame-des-Landes. Même si cet avis est consultatif, le gouvernement a assuré qu'il en tiendra compte. En cas de "oui", les travaux devraient commencer à l'automne.



Le siège de la CGT, situé à Montreuil, a été vandalisé dans la nuit de vendredi à samedi. Des individus encagoulés ont cassé plusieurs portes et vitres après avoir franchi les grilles de l'enceinte. Ils ont finalement été en fuite par les vigiles avant d'avoir pu entrer dans le bâtiment.



Hier, en Belgique, plusieurs perquisitions ont eu lieu à Verviers et à Tournai. Deux hommes ont été arrêtés et inculpés, dont un qui projetait de se faire exploser pendant une des retransmissions publiques organisées dans le pays à l'occasion du match Belgique-Hongrie, aujourd'hui.



Les intempéries ont encore frappé l'est de la France et ont fait de gros dégâts. Une personne a notamment été tuée dans l'inondation de sa cave. Dans le Bas-Rhin, les pompiers ont du intervenir 670 fois.



Hervé Cornara, le chef d'entreprise lyonnais décapité il y a un an par l'un de ses employés agissant au nom de Daech, va être décoré à titre posthume, ce matin, par le ministre de l'intérieur Bernard Cazeneuve qui lui décernera la Légion d'honneur.



Le champion du monde 2013 du triple saut ne verra pas Rio. Teddy Tamgho s'est blessé hier lors des championnats de France d'athlétisme, à Angers, et s'est fait une fracture du fémur gauche alors qu'il venait de reprendre la compétition après une blessure au tendon d’Achille.