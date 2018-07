publié le 28/07/2016 à 08:25

Daesh a publié une vidéo mercredi 27 juilllet, où les deux présumés terroristes de l’attentat de Saint-Étienne-du-Rouvray prêtent allégeance à l’État islamique. L’un d’entre eux a été formellement identifié comme Adel Kermiche, un aspirant jihadiste de 19 ans. Le second jihadiste, très jeune aussi, serait originaire d’Aix-les-Bains en Savoie. Récemment fiché S, son profil correspondrait à une photo diffusée aux différents services de police vendredi dernier, c’est à dire quatre jours avant l’attaque.



Tout est parti d’un renseignement d’une service étranger livré à la France vendredi 22 juillet, sur un homme prêt à participer à un attentat en France. Mais les autorités françaises ne disposent pas de nom ni d’adresse, seulement d’une photo en soir et blanc. Les enquêteurs n’ont plus de doute aujourd’hui, il s’agit d’Abdel Malik, un terroriste de 19 ans originaire d’Aix-les-Bains. La mère de ce meurtrier présumé refuse de croire que son enfant puisse avoir commis un acte aussi horrifiant. "Je connais mon gamin, il est gentil, j’ai pas fait un diable", se lamente-t-elle.

À écouter également dans ce journal

- Une cérémonie d’hommage s’est tenu mercredi à Saint-Étienne-du-Rouvray pour honorer la mémoire du père Jacques Hamel, assassiné à l’âge de 86 ans par deux jihadistes de Daesh. À Notre-Dame-de-Paris, François Hollande, Manuel Valls, Nicolas Sarkozy et Valérie Giscard-d’Estaing ont assisté à une messe célébrée par Monseigneur André XXIII pour le prêtre assassiné.

- Plusieurs médias dont RTL.fr, Le Monde, BFM, La Croix, RFI ou France 2, ont décidé de ne plus diffuser les photographies des auteurs d’attentat pour éviter toute glorification ou recherche de reconnaissance.



- La police de police a rendu son rapport sur le dispositif policier mis en place le 14 juillet à Nice, lorsque du massacre de la Promenade des Anglais. Selon l’IGPN, le dispositif prévu le soir de l’attentat n’était "pas sous-dimensionné" : 64 policiers nationaux étaient bien présents lors du drame.



- Dans un communiqué étonnant, le FLNC met en garde "les islamistes radicaux" et assure avoir permit de déjouer un attentat au mois de juin dernier.



- SFR va supprimer 5.000 postes après 2017. L’entreprise justifie ces licienciements par la des clients et de l’argent. 5.000 départ après 2017. Déjà 1.200 départ volontaires



- 20% des vols sont encore annulé chez Air France alors que le mouvement de grève des hôtesses et des stewards se poursuit.