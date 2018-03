VIDÉO - Patrice Evra accueille Gonzalo Higuain à la Juventus en dansant

publié le 27/07/2016 à 21:39

Patrice Evra a gardé son humour, et ce malgré la défaite de l'Euro 2016. Actuellement en vacances avec sa famille, l'ancien Mancunien a célébré l'arrivée de Gonzalo Higuain avec une petite danse en compagnie de son fils.



Sur les images, on retrouve le latéral gauche de 35 ans en pleine partie de ping-pong avec son fils Lenny. Patrice Evra fait semblant d'apprendre la nouvelle en direct et interrompt immédiatement sa partie. Très heureux à l'idée de retrouver l'attaquant Argentin dans son équipe, l'ancien Mancunien a fêté sa venue... en dansant.



Sur son compte Instagram, Patrice Evra a accompagné cette vidéo avec un petit message : "Bienvenue à la Juventus Gonzalo Higuain."

À quelques semaines de la reprise du championnat italien, les transferts battent leur plein en Europe. La dernière en date est le transfert de Gonzalo Higuain du club de Naples à la Juventus de Turin pour la somme de 90 millions d'euros.

Welcome to Juventus GONZALO HIGUAIN !!! hahahahahahahaha i love this game !!! Une vidéo publiée par Patrice Evra (@patrice.evra) le 26 Juil. 2016 à 17h01 PDT