Le journal de 7h : la France s'adapte à la pénurie d'essence

publié le 27/05/2016 à 08:06

Le mouvement social contre la loi El Khomri se poursuit vendredi 27 mai et les conséquences du blocage partiel ou total des raffineries françaises se font de plus en plus en plus sentir. Les Français renoncent désormais à prendre leur voiture pour les trajets qui ne sont pas indispensables. Beaucoup d'habitants ont aussi renoncé à partir en weekend à l'occasion de la fête des Mères, comme ont pu le constater de nombreux hôteliers. Le secteur enregistre environ 50% d'annulations des réservations pour le weekend du 28 et 29 mai. Certaines régions sont plus particulièrement touchées comme la Côte d'Opale et la côte normande, mais aussi l'Auvergne, la Bourgogne et la Bretagne. Un coup dur qui affecte aussi les restaurateurs.



Sur le terrain, la mobilisation des opposants à la loi Travail se poursuit vendredi 27 mai. Des manifestants ont aussi établi des points de blocage autour de l'aéroport de Nantes et de la zone industrielle avoisinante. Les salariés sont contraints d'abandonner leur véhicule pour se rendre à pied à leur lieu de travail. Six raffineries sur huit connaissent une forte perturbation de leur activité tandis qu’une station-service sur cinq est en rupture partielle ou totale d'essence. La veille, entre 153.000 manifestants selon la police et 400.000 manifestants selon la CGT, ont défilé contre la réforme du Code du travail.

À écouter également dans ce journal

- Les enquêteurs cherchent toujours à déterminer quels éléments ont été dérobés lors de l'inquiétant cambriolage du laboratoire de la Pitié-Salpétrière. Dans la nuit du 25 au 26 mai, un ou plusieurs individus se sont introduits dans le laboratoire de biochimie du centre hospitalier, et plus précisément dans une pièce où sont entreposées des cellules souches et des bactéries de toutes sortes.

- En marge du sommet du G7 au Japon, Barack Obama est le premier président américain à se rendre à Hiroshima, où la première bombe atomique américaine avait été lâché le 6 août 1945.



- Donald Trump a annoncé qu'il possédait les 1.237 délégués nécessaires pour obtenir l'investiture du parti Républicain avant l'élection présidentielle américaine de 2016.



- Les premiers radars intégrés dans des feux verts vont entrer en service ce vendredi 27 mai. Ils pourront détecter automatiquement les véhicules qui les franchissent au-dessus de la vitesse limite autorisée.



- Face aux accusations de racisme d'Éric Cantona envers Didier Deschamps - accusé de ne pas avoir sélectionné Karim Benzema et Hatem Ben Arfa en raison de leur origine - le sélectionneur de l'équipe de France va porter plainte contre son ancien coéquipier.