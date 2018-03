publié le 27/05/2016 à 07:06

Des paroles et des actes s'est terminée le 26 mai 2016 avec comme invité Jean-Luc Mélenchon. Le tribun a déployé son discours politique pendant près de 2h20 sur France 2 avec son humour et son éternel ton mordant. Au programme : la contestation de la loi Travail, les frondeurs, le 49.3 de Manuel Valls, l'élection présidentielle de 2017, etc. L'émission (DPDA comme beaucoup l'appellent), qui a failli subir un nouveau boycott d'invité après l'annulation de Marine Le Pen quelque mois auparavant, s'est finalement déroulée comme à son habitude.



Du débat, des éclairages, quelques prises de becs et, chose plus rare, de l'émotion. Il s'agissait en effet de la dernière de cette émission de débat politique. À la rentrée prochaine, Des paroles et des actes sera remplacée par une autre émission politique, présentée par Léa Salamé. David Pujadas a donc livré un discours émouvant pour conclure l'émission en tentant de n'oublier aucun de ses collaborateurs. "Ça a été une aventure formidable de cinq ans, un quinquennat !", a noté David Pujadas, qui s'est rappelé de "beaucoup de moments très forts". Le présentateur du 20 heures a remercié ceux qui travaillent dans l'ombre à la réalisation de DPDA, y compris les téléspectateurs "parce que maintenir un grand rendez-vous politique à cette heure-ci, alors que la politique est tant décriée, c'était un pari".

Il n'a pas oublié de saluer Léa Salamé : "L'essentiel c'est qu'une nouvelle émission prendra le relais à la rentrée, un rendez-vous ambitieux. Léa Salamé - c'est une chance - en sera l'un des pivots". Son mot de la fin : "Plus que jamais : vive la politique ! C'est l'affaire de tous".